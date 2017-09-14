Bursa'da Faciadan Dönüldü
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen kazada, elektrik direğinin bulunduğu vinci görmeyen sürücü ölümden döndü.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen kazada, elektrik direğinin bulunduğu vinci görmeyen sürücü ölümden döndü.
Edinilen bilgiye göre, önceki gün Orhaneli kavşağında meydana gelen kazada vince yüklü betondan yapılmış T şeklindeki direği görmeyen sürücü vincin yanına yanaştı. Kavşaktan dönmeye çalışan vinçte bulunan beton direk otomobilin arka camından içeri girdi. Arka koltukta kimsenin olmaması faciayı önlerken, trafik bir süre aksadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA