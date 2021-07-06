Bursa'da facia: İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü 3 kişi ağır yaralandı
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Bursa'da facia: İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü 3 kişi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da facia: İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü 3 kişi ağır yaralandı Bursa'nın İznik ile Orhangazi ilçeleri arasındaki bağlantı yolunda iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü 3 kişi ağır yaralandı Sıkışan yaralı ve hayatını kaybeden vatandaşlar için bölgeye...

Bursa'da facia: İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü 3 kişi ağır yaralandı

Bursa'nın İznik ile Orhangazi ilçeleri arasındaki bağlantı yolunda iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü 3 kişi ağır yaralandı

Sıkışan yaralı ve hayatını kaybeden vatandaşlar için bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi gönderildi

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ve İznik ilçeleri arasındaki bağlantı yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması neticesi yaşanan kazada 2'si sürücü 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza İznik ilçesi ile Orhangazi ilçeleri arasındaki bağlantıyı sağlayan karayolunda saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Orhangazi istikametinden İznik istikametine seyreden Citroen marka hafif ticari araç ile İznik istikametinden Orhangazi istikametine seyreden Dacia marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç hurdaya dönerken ortalık savaş alanına döndü. Adeta can pazarının kurulduğu kazada otomobil ve kamyonet içerisine sıkışan vatandaşlara ilk müdahale olay yerinden geçen başka sürücüler tarafından yapılmak istense de sıkışan vatandaşları araçların içerisinden çıkarmak mümkün olmadı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi gönderildi. Dacia marka otomobil içerisinde sıkışan biri araç sürücüsü 2 yolcu ile Citroen marka kamyonet içerisinde sıkışan sürücü olay yerinde can verirken, ağır yaralı olan 3 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılıp 112 ambulanslarıyla Orhangazi Devlet Hastanesine gönderildi.

Hayatlarını kaybeden kişilerin kimlik belirleme çalışmaları devam ederken, olay yerinde nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cesetlerin morga kaldırılacağı bildirildi.

Jandarmanın olay yerindeki tahkikatı devam ediyor.

Bursa'da facia: İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü 3 kişi ağır yaralandı
Bursa'da facia: İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü 3 kişi ağır yaralandı
Bursa'da facia: İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü 3 kişi ağır yaralandı
Bursa'da facia: İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü 3 kişi ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Musa Öztürk

İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı
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Bursa'da facia: İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü 3 kişi ağır yaralandı - Haberler
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