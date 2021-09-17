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Bursa'da facia böyle yaşandı... 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalan işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da facia böyle yaşandı.

Bursa'da facia böyle yaşandı... 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalan İşçi hayatını kaybetti

Forklift sürücüsü 1,5 tonluk trafoyu indirdiği sırada; trafo genç işçinin üzerine düştü o anlar kameraya yansıdı

BURSA - Bursa'da yapımı devam eden bir inşaatın şantiyesinde meydana gelen feci olayda; bir işçi 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalarak hayatını kaybetti. O anlar ise şantiyenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Forklift sürücüsünün ehliyeti olmadığı ortaya çıktı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi İstanbul-Bursa karayolu üzerinde bulunan ve yapımı devam eden bir inşaatın şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre, forklift sürücüsü 30 yaşındaki T.Ç. tırda yüklü olarak bulunan 1,5 tonluk elektrik trafosunu indirmeye çalıştığı sırada forklift ayaklarında bulunan trafo; dengeden çıkarak 35 yaşındaki Şerif Özdemir'in üzerine düştü. O sırada Özdemir'in yanında bulunan iki arkadaşı da trafonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Trafonun altında kalan Özdemir'i çıkartmak için şantiyede bulunan bütün arkadaşları seferber oldu. O anlar ise şantiyenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Diğer yandan sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Özdemir'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sonrasında 112 ambulansıyla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Forklift sürücüsü T.Ç.'nin ise Demirtaş Polis Karakolundaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Şerif Özdemir'in cenazesi Arabayatağı Nur Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Karapınar mezarlığında toprağa verildi.

Bursa'da facia böyle yaşandı... 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalan işçi hayatını kaybetti

Bursa'da facia böyle yaşandı... 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalan işçi hayatını kaybetti

Bursa'da facia böyle yaşandı... 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalan işçi hayatını kaybetti

Bursa'da facia böyle yaşandı... 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalan işçi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - Son Dakika Haberleri
Bursa'da facia böyle yaşandı... 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalan işçi hayatını kaybetti

Bursa'da facia böyle yaşandı... 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalan işçi hayatını kaybetti

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