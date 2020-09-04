Bursa'da, fabrikadan yayılan kötü kokudan 18 kişi etkilendi, mahalleli sokağa döküldü BURSA'da, iddiaya göre katı atıklardan enerji üretmek isteyen bir çimento fabrikasından çevreye yayılan kötü koku ve dumandan 18 kişi etkilendi.

BURSA 'da, iddiaya göre katı atıklardan enerji üretmek isteyen bir çimento fabrikasından çevreye yayılan kötü koku ve dumandan 18 kişi etkilendi. Sokağa dökülen mahalleli, fabrikanın şehir merkezinden uzak bir yere taşınması için gece yarısı imza topladı.

Bursa'nın Kestel ilçesindeki bir çimento fabrikası, iddiaya göre katı atıklardan enerji üretme kararı aldı. Atıklardan enerji elde etmek isterken ortaya çıkan kötü koku, Yeni Mahalle başta olmak üzere Kestel'in bir çok mahallesine yayıldı. Akşam saatlerinde başlayan ve geniz yakan kötü koku, saat 23.00 sıralarında daha da arttı. Kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri evlerinden dışarı çıktı.

18 KİŞİ ETKİLENDİÇimento fabrikasının alt kısmında bulunan Yeni Mahalle sakinlerinden 18 kişi, kokudan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kokudan etkilenen 10 kişi Kestel Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, 8 kişi ise sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜKokudan rahatsız olan mahalle sakinleri sokağa çıkarak tepki gösterdi. Fabrikanın, şehrin dışında bir yere alınmasını isteyen vatandaşlar, aralarında imza topladı. Fabrikadan yayılan koku nedeniyle evlerinde oturamaz hale geldiğini ifade eden mahalle sakinlerinden Mesut Akça, "Akşam saat 18.00 sıralarında işten eve dönerken insanın genzini yakan bir kokuyu hissettik. Ne olduğunu anlamadık. Poşet yanığı zannettik. Buralarda çimento fabrikasından kaynaklı olduğunu tahmin edebiliyorduk. Belirli aralıklarla böyle kokular oluyordu. Ama bu kadar yoğun değildi. Bugünkü hat safhada rahatsız edici durumdaydı. Sonraki saatlerde koku daha da arttı. Hatta komşular tek tek balkonlara çıkmaya başladı. Yangından şüphelenen itfaiye ekipleri mahalleye geldi. Belirli aralıklara katı atık yaktıklarını öğrendik. Hastaneye kaldırılanlar oldu, rahatsızlananlar oldu. Beklentimiz bu tarz kokuların olmaması. Çevreyi ve havayı kirleten bu fabrikaların çaresine bakılması gerekir. Sonuçta insan hayatını etkileyen bir husus. Burada çocuklar var, yaşlılar var. Salgın sürecini de göz önüne aldığımızda biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.'KORONAVİRÜSTEN KORKARKEN ŞİMDİ BUNDAN KORKAR OLDUK'

Çok sayıda insanın kokudan etkilenip hastaneye kaldırıldığını belirten Özlem Kaplan ise, "Çoğu kişi zehirlendi. Ambulans geldi. Bu akşamki olay değil. İki günde bir yakılıyor ama bu koku bu kadar ağır değildi. Biz buraya taşındığımızdan beri tozundan, pisliğinden, kamyon seslerinden yatamıyoruz. Kapılarımız, camlarımız sürekli kapalı. Ölmek istemiyoruz. Sağlığımız bizim için önemli. Bir şeylerin yapılmasını istiyoruz. Dilekçe vermek için hazırlandık. Bu zehri artık istemiyoruz. Çocukluğumdan beri bu çimento fabrikası var. Sürekli insanlar bu durumdan şikayetçi ama hep aynı şekilde fabrika duruyor. Koronavirüsten dolayı zaten evlere kapanıyoruz. Ayrıca şimdi fabrikanın kokusu yüzünden evlere daha çok kapandık. Koronavirüsten korkarken, şimdi bundan korkar olduk" ifadelerini kullandı.

- Kestel

Kaynak: DHA