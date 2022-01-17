Bursa'da fabrika yangını (5)

'YANGIN FIRIN İZOLASYONUNDAKİ ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI'

Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil kimyasalları üreten Rudolf Duraner A.Ş. isimli fabrikada çıkan yangının, fırın izolasyonundaki elektrik kontağı nedeniyle meydana geldiği açıklandı. Firmadan yapılan açıklamada, yangın nedeniyle bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı, çevre fabrikaların da zarar görmediği belirtildi. "Tehlikeli kimyasallar ile üretim yapılmadığından çevreye zarar da söz konusu değildir" denilen açıklamada, fabrikanın ana reaktörlerinde bir hasar söz konusu olmadığı için üretimin en kısa zamanda yeniden başlayacağı vurgulandı.

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,