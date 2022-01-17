Bursa'da fabrika yangını (5) - Haberler
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Bursa'da fabrika yangını (5)

Bursa'da fabrika yangını (5)
Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel

'YANGIN FIRIN İZOLASYONUNDAKİ ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI'Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil kimyasalları üreten Rudolf Duraner A.Ş. isimli fabrikada çıkan yangının, fırın izolasyonundaki elektrik kontağı nedeniyle meydana geldiği açıklandı.

'YANGIN FIRIN İZOLASYONUNDAKİ ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI'

Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil kimyasalları üreten Rudolf Duraner A.Ş. isimli fabrikada çıkan yangının, fırın izolasyonundaki elektrik kontağı nedeniyle meydana geldiği açıklandı. Firmadan yapılan açıklamada, yangın nedeniyle bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı, çevre fabrikaların da zarar görmediği belirtildi. "Tehlikeli kimyasallar ile üretim yapılmadığından çevreye zarar da söz konusu değildir" denilen açıklamada, fabrikanın ana reaktörlerinde bir hasar söz konusu olmadığı için üretimin en kısa zamanda yeniden başlayacağı vurgulandı.

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,


Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi
Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Son Dakika Haberleri

Organize Sanayi Bölgesi, Bursa Nilüfer, Yangın, Güncel, Haber

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