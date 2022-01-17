Bursa'da fabrika yangını (2)

TEKSTİL KİMYASALLARI ÜRETEN FABRİKADA YANGIN

Bursa'da Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın çıkan fabrikanın, tekstil kimyasaları ürettiği öğrenildi. Fabrikadaki kimyasallar nedeniyle hızla büyüyen yangın, fabrikanın tamamını sardı. Yangına müdahale için çevre illerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale sürüyor.