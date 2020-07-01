Bursa'da fabrika yangını (2) KONTROL ALTINA ALINDIBursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi'ndeki strafor dekorasyon malzemelerinin üretildiği fabrikada çıkan yangın, yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi'ndeki strafor dekorasyon malzemelerinin üretildiği fabrikada çıkan yangın, yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle fabrika ve çevresinde hasar meydana geldi.Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangın nedeniyle yaralı veya can kaybı olmadığı belirtildi. Ayrıca 6 dönümlük araziye kurulu fabrikadaki yangına, sonradan gelen destek ekiplerle birlikte 45 itfaiye erinin 18 itfaiye aracıyla müdahale ettiği belirtildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA