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BURSA'DA FABRİKA YANGINI

BURSA'DA FABRİKA YANGINI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada yangın çıktı.

BURSA (DHA) - BURSA'da Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada yangın çıktı. Kimyasal ürünlerin olduğu fabrikada, patlamalar meydana geldi. Yangına, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sürüyor.

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve içerisinde kimyasal ürünlerin de bulunduğu fabrikada, iddiaya göre kazan bölümünün temizliğinin yapılmasının ardından bu bölümde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Patlamaların meydana geldiği fabrikanın çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı.

İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

BURSA'DA FABRİKA YANGINI

BURSA'DA FABRİKA YANGINI

BURSA'DA FABRİKA YANGINI

BURSA'DA FABRİKA YANGINI

BURSA'DA FABRİKA YANGINI

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BURSA'da Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada yangın çıktı.

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