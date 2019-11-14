Bursa'da fabrika yangını
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Bursa'da fabrika yangını

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altın alındı.

14.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:11
Bursa'da fabrika yangını

'nın Karacabey ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altın alındı. Alınan bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında fabrikada tankların bulunduğu bölümde patlama yaşandı. Patlama sonrası bölgeden alevler yükselmeye başladı. Bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na ait çok sayıda itfaiye aracıyla 112 ambulansı sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, fabrikadaki işçiler de panik yaşadılar.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Bursa'da fabrika yangını
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