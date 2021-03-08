Bursa'da fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 18 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bursa'da fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 18 yaralı

08.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:42
Bursa'da fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 18 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

Ali Erdemir idaresindeki 16 S 1003 plakalı otobüs, Bursa-Balıkesir kara yolunun Karakoca mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otobüsteki 17 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın otobüsün lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Hande Soral Hakan Yılmaz Müslüm Gürses
Spor Mustafa Er Erol Bulut Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 18 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 13:48:43. #1.14#
title