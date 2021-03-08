Bursa'da fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 18 yaralı
08.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:42
Bursa'nın Karacabey ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.
Ali Erdemir idaresindeki 16 S 1003 plakalı otobüs, Bursa-Balıkesir kara yolunun Karakoca mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otobüsteki 17 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazanın otobüsün lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan