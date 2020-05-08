Bursa'da faaliyetine devam eden kafedeki 18 kişiye 56 bin 700 lira ceza
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Bursa'da faaliyetine devam eden kafedeki 18 kişiye 56 bin 700 lira ceza

Bursa'da faaliyetine devam eden kafedeki 18 kişiye 56 bin 700 lira ceza
08.05.2020 01:19 | Son Güncelleme: 08.05.2020 01:20

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan tedbirlere uymayıp kafede çay ve nargile içen 18 kişiye para cezası uygulandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan tedbirlere uymayıp kafede çay ve nargile içen 18 kişiye para cezası uygulandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yeşil Mahallesi Emir Sultan Caddesi'ndeki bir kafenin yasak olmasına rağmen faaliyetine devam ettiği ihbarı aldı.

Kafeye giden ekipler, çay ve nargile içen 18 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten toplam 56 bin 700 lira idari para cezası uyguladı.

İş yerine de ceza kesen ekipler, kafenin faaliyetlerini sonlandırdı.

Bursa'da faaliyetine devam eden kafedeki 18 kişiye 56 bin 700 lira ceza

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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