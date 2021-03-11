Bursa'da evlerinde biriktirdikleri antika eşyalarla Yörük kültürünü yaşatıyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bursa'da evlerinde biriktirdikleri antika eşyalarla Yörük kültürünü yaşatıyorlar

11.03.2021 20:54 | Son Güncelleme: 11.03.2021 21:06

Bursa'da evlerinde biriktirdikleri antika eşyalarla Yörük kültürünü yaşatıyorlar Firdevs ve Aydın Akman çifti, Yörük kültürünü yaşatmak adına evlerinde antika eşyalar biriktiriyor.

Bursa'da evlerinde biriktirdikleri antika eşyalarla Yörük kültürünü yaşatıyorlar

BURSA - Firdevs ve Aydın Akman çifti, Yörük kültürünü yaşatmak adına evlerinde antika eşyalar biriktiriyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan 2 çocuklu Firdevs ve Aydın Akman çifti Yörük Türkmen geleneğini evlerinde yaşatıyor. Evlerinin üst katına binden fazla antika obje ile doldurarak adeta müzeye çeviren Akman çifti, kendi aralarında düzenledikleri etkinliklerle kültürlerini gelecek kuşaklara aktarıyor.

Tarım aletlerinden silahlara, eski radyolardan çömleklere, saatlerden süs eşyalarına kadar yüzlerce objeyi 15 yıldır toplayan Aydın Akman, "Toplayıp depoda duran eşyalarımızı çok fazla değerlendiremiyorduk. Sonra evimizin üstünde bize aile olan bir daireyi bu iş için kullanalım istedik. Büyük objeleri getiremedik, onlar köyde duruyor. Tarım aletlerinden giyim kuşama kadar, evde hamur yaptığımız teknelere kadar her şey mevcut. Hayvanlarımıza taktığımız çanlarımız da duruyor. Binden fazla eşyamız var. Bursa'nın içinde eşimizle dostumuzla, yöresel yemeklerimizle Yörük kültürünü yaşatıyoruz. Bizim gecelerimize sıra gecesi değil de konak gecesi diyoruz. Pandemiden dolayı yapamıyoruz ama ondan önce ayda en az bir kere toplanıyorduk. Gün yapmaya çevirmiştik. Günlerimizi burada yapıyorduk" dedi.

Ellerindeki objeleri satmadıklarının altını çizen Aydın Akman, "İnsanlar bizim bu tarz eşyalar biriktirdiğimizi biliyor ve önce bize getiriyorlar. Bizde bütçemiz doğrultusunda satın alıyoruz. Biz satıcı değiliz. Biz sadece sergiliyoruz. Geçmişimizi çocuklarımıza göstermek, kültürümüzü yaşatmak için böyle bir şeye giriştik" diye konuştu.

Firdevs Akman ise, evlerinde kültürlerini yaşattıklarını belirterek, "Ahbaplarımızla birlikte oturuyoruz. Yemek yiyor, çay içiyoruz. Türküler söylüyoruz. Evimizi görenler çocukluk yıllarına iniyor, hayran kalıyorlar. Komşularımız da çok beğeniyor. Her yerden misafirlerimiz geliyor. Dedelerimizin, ninelerimizin kullandığı eşyaları evimizde sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bursa'da evlerinde biriktirdikleri antika eşyalarla Yörük kültürünü yaşatıyorlar
Bursa'da evlerinde biriktirdikleri antika eşyalarla Yörük kültürünü yaşatıyorlar
Bursa'da evlerinde biriktirdikleri antika eşyalarla Yörük kültürünü yaşatıyorlar
Bursa'da evlerinde biriktirdikleri antika eşyalarla Yörük kültürünü yaşatıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAMET DOĞRU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Ziya Selçuk Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Hülya Avşar Nükhet Duru Ayşegül Çınar Rasim Öztekin
Spor Can Bartu Mesut Özil Hakan Kutlu Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da evlerinde biriktirdikleri antika eşyalarla Yörük kültürünü yaşatıyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 21:07:32. #1.16#
title