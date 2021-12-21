Bursa'da evlerin bahçe kapılarını çalan 2 şüpheliden biri yakalandı

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'da çok sayıda evin demir bahçe kapılarını çalan 2 şüpheliden biri yakalandı.

Nilüfer ve Osmangazi ilçelerindeki çok sayıda evin bahçe kapıları kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Ev sahiplerinin şikayetleri üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki 115 güvenlik kamerasının görüntülerini incelemeye aldı.

Kapıları çalan kişilerin C.M.S. ve O.A. olduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda C.M.S'yi gözaltına aldı. Zanlının evinde yapılan aramada çok sayıda demir kapı ele geçirildi.

Ekipler, zanlıların aynı şekilde 64 hırsızlık yaptıklarını tespit etti.

Polisin O.A'yı yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, şüphelilerin bazı evlerden kapı çalmaları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde, zanlıların yerinden söktükleri kapıları araçlara yükleyip götürdükleri görülüyor.