Bursa'da evlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen 7 zanlı yakalandı
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Bursa'da evlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen 7 zanlı yakalandı

Bursa'da evlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen 7 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Güncel

Bursa'da evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte artan hırsızlık olayları üzerine "Askı" adı verilen operasyon düzenledi.

Operasyonda, ikametlerin balkon ve pencerelerine tırmanarak kent merkezinde 49, ilçelerde 8 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan E.K, B.Y, Z.D, B.Ş, M.T, E.K. ve M.E.N. yakalandı.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda ele geçirilen çok sayıda hırsızlık malı ve ikametlerden anahtarları alınarak çalınan 6 otomobil, sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan, şüphelilerin evlere girdiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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