Bursa'da evinin penceresinden düşen kadın yaşamını yitirdi
20.11.2020 01:49 | Son Güncelleme: 20.11.2020 01:49
Bursa'da evinin dördüncü katından düşen kişi hastanede hayatını kaybetti.
Bursa'da evinin dördüncü katından düşen kişi hastanede hayatını kaybetti.
Orhangazi ilçesi TOKİ 2. Etap konutlarında oturan Süheyla Ata (50), henüz belirlenemeyen nedenle dördüncü kattaki evinin penceresinden düştü.
Evdeki kızının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Ata, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk