Bursa'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbeyli Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen E.B'yi takibe aldı.

Takibin ardından şüphelinin evine düzenlenen operasyonda ekipler, 9 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu aparatı, hassas terazi, 36 gram esrar tohumu, 330 gram esrar bitkisi ile uyuşturucu satışıyla ilgili olduğu iddia edilen alışveriş ajandası ele geçirdi.

Yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Poyraz