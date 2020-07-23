Bursa'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı Bursa'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı.

Bursa'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Suriye uyruklu A.C'nin Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Evde özel eğitimli narkotik köpeği "Akad" da kullanılarak yapılan aramada, "Afgan macunu" olarak bilinen 520 gram esrar ve 115 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.C'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA