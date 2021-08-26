Bursa'da evin bahçesinde ekili 48 kök kenevir ele geçirildi

Bursa'da jandarma ekipleri bir eve yaptıkları baskında bahçede ekili halde 48 kök kenevir ele geçirdi.

Bursa'da jandarma ekipleri bir eve yaptıkları baskında bahçede ekili halde 48 kök kenevir ele geçirdi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi'nde bulunan bir ikamete baskın düzenlendi. Yapılan baskında evin bahçesinde ekili halde 48 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli S.K. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı