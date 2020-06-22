Bursa'da evi sel sularıyla dolan kadın yaşadıklarını anlattı
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Bursa'da evi sel sularıyla dolan kadın yaşadıklarını anlattı

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği Dudaklı Mahallesi'ndeki evinde yaşayan kadın, suyla dolan binadan kurtarılmasını anlattı.

22.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:32

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği Dudaklı Mahallesi'ndeki evinde yaşayan kadın, suyla dolan binadan kurtarılmasını anlattı.

İlçede dün akşam saatlerinde şiddetli sağanak ve dolunun yol açtığı selden, Dudaklı'da ikamet eden Necla Taşır ve eşinin evi de etkilendi.

Evi sular altında kalan Taşır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallenin yerlisi olduklarını ve yıllardır burada yaşadıklarını söyledi.

Olay sırasında evde bulunduklarını aktaran Taşır, "Babalar Günü'nü kutlamaya damadım, kızım ve torunum gelmişti. Evde 5 kişiydik. Sel gelmeye başlayınca kapı yerinden çıktı. Evin içine su doldu. Damadım olmasa boğuluyordum. Beni camdan dışarıya çıkardı." dedi.

Taşır, kurtulduktan sonra geceyi akrabalarında geçirdiklerini dile getirdi.

Evinde hasar tespit çalışması yapıldığını bildiren Taşır, "İnşallah yaralarımız sarılır. Arazilerimizdeki son durumu hiç bilmiyoruz." diye konuştu.

"Sel suları kuş yuvasının hizasına kadar geldi"

Necla Taşır, sel sırasında evin girişindeki projektör lambanın üzerinde bulunan kuş yuvasında yavrularına siper olan kumruyu görünce duygulandığını vurguladı.

Kuşun, yaklaşık bir ay önce yuva yaptığını ifade eden Taşır, şunları kaydetti:

"Burada rahatsız olacağını düşünerek, çalı çırpıyı alıp başka yere götürdüm. Daha sonra evde dikiş yaparken iki kumru gelmiş cama vuruyor. 'Siz benden izin mi istiyorsunuz, yapın yuvanızı' dedim. Sonra yeniden eski yerine yuvayı taşımaya başladılar. Hiç ellemedim. Çıkıp onlarla konuşuyordum. Herhalde onların hürmetine evimiz gitmedi. Tam onların yuvasının hizasına kadar su geldi. Sel sırasında kumru, yavrularının üzerinden hiç kalkmadı. Gelip sürekli kontrol ettim. Bunların halini görünce duygulandım, ağladım."

Bursa'da evi sel sularıyla dolan kadın yaşadıklarını anlattı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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