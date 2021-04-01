Bursa'da evde yangın paniği
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Bursa'da evde yangın paniği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'da evde yangın paniği

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir evde yangın çıktı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir evde yangın çıktı. Olayda can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi 407.Sokak'ta oturan Sadettin Öner ve Hediye Öner ailesi evde oturduğu sırada Hediye Öner ikinci katta bulunan daireden yükselen dumanları fark ederek itfaiye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin büyümesine izin vermedi.

Çıkan yangın esnasında olay yerine toplanan vatandaşlara müdahale eden polis ekipleri kalabalık grubu olay yerinden uzaklaştırdı.

Çalışma anlarında zaman zaman yoğun dumanlardan etkilenen itfaiye yangını söndürdü.

Öte yandan yanan evde maddi hasar oluştuğu ve kullanılmaz hale geldiği öğrenildi. - BURSA

Bursa'da evde yangın paniği
Bursa'da evde yangın paniği
Bursa'da evde yangın paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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