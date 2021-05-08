Bursa'da evde oyun oynarken başı pencere korkuluklarına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da evde oyun oynarken başı pencere korkuluklarına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Bursa'da evde oyun oynarken başı pencere korkuluklarına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evde oyun oynadığı sırada başı pencere korkuluklarına sıkışan 3 yaşındaki Şifa Bozan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evde oyun oynadığı sırada başı pencere korkuluklarına sıkışan 3 yaşındaki Şifa Bozan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Süleymaniye Mahallesi Yıldız Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katındaki evinde oyun oynayan Bozan'ın başı, pencere korkuluklarına sıkıştı.

Ailesinin tüm çabasına rağmen başını çıkaramaması üzerine, itfaiyeye haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik uğraşın ardından korkulukları genişleterek, çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

Dakikalarca gözyaşı döktü! Başını demir korkuluklara sıkıştıran minik Şifa'yı itfaiye ekipleri kurtardı
Dakikalarca gözyaşı döktü! Başını demir korkuluklara sıkıştıran minik Şifa'yı itfaiye ekipleri kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Faik Öztrak Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Cansu Dere Seda Sayan Demet Akalın
Spor Salih Uçan Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bursa'da evde oyun oynarken başı pencere korkuluklarına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 15:26:12. #1.16#

title