Bursa’da evde kalanlar kitapsız kalmadı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, aynı zamanda evden çıkmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlardan talep edenlere de Türk ve dünya klasiklerinden 3 bin 54 kitabı evlerine kadar götürüp, hediye etti.