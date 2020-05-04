Bursa’da evde kalanlar kitapsız kalmadı
04.05.2020 10:33 | Son Güncelleme: 04.05.2020 10:33
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, aynı zamanda evden çıkmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlardan talep edenlere de Türk ve dünya klasiklerinden 3 bin 54 kitabı evlerine kadar götürüp, hediye etti.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, aynı zamanda evden çıkmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlardan talep edenlere de Türk ve dünya klasiklerinden 3 bin 54 kitabı evlerine kadar götürüp, hediye etti.
Kaynak: Dunya.com