Bursa'da evde düğün yapan 4 kişiye ceza kesildi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, evlerinde düğün yapan 4 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında idari para cezası uygulandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, evlerinde düğün yapan 4 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında idari para cezası uygulandı.
İntizam Mahallesi Kayak Sokak'taki 4 katlı apartmanın sakinleri, ikinci kattan yoğun müzik sesi gelmesiyle durumu polis ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine söz konusu daireye gelen ekipler, içeride yabancı uyruklu bir çiftin düğün yaptığını belirledi.
Ekipler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında gelin ve damadın da aralarında bulunduğu 4 kişiye idari para cezası uyguladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin