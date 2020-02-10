Bursa'da evde çıkan yangın söndürüldü

10.02.2020 19:54 | Son Güncelleme: 10.02.2020 19:54

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi Yağcı İbrahim Sokak'taki bir binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

Bu arada yangın esnasında evde kimsenin olmadığı belirtildi.

Kaynak: AA