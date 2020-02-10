Bursa'da evde çıkan yangın söndürüldü
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Bursa'da evde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.

10.02.2020 19:54 | Son Güncelleme: 10.02.2020 19:54
Bursa'da evde çıkan yangın söndürüldü

'nın ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi Yağcı İbrahim Sokak'taki bir binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

Bu arada yangın esnasında evde kimsenin olmadığı belirtildi.

Kaynak: AA
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