Bursa'da "Evde Basit Onarımlar Kursu" kadınlar tarafından ilgi gördü

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa Osmangazi Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Evde Basit Onarımlar Kursu'na katılan kadınlara sertifika verildi.

Demirtaş Kültür Merkezi'nde açılan kursa katılanlara elektrik, sıhhi tesisat gibi tamir işlemleri ve mobilya montajı gibi evde basit onarımlar yapma becerisi kazandırılıyor.

Sertifika töreninde konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Köse, kursa kadınların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek ilerleyen dönemde Osmangazi ilçesinin 136 mahallesinde kursu açmayı planladıklarını söyledi.

Köse, bu kursla amaçlarının vatandaşlara yaşadıkları ortamda basit onarımları yapabilme becerilerini kazandırmak olduğunu belirterek, "Özellikle kadınlarımız bu kursa oldukça fazla rağbet göstermekte. Biz de Osmangazi ilçemizin 136 mahallesinde bu kursu açmayı planlamaktayız." dedi.

Kursiyerlerden Aynur Akbaş ise "Kursa yazıldığımda eşim bana 'tornavida tutmayı bile bilmiyorsun' demişti. Şu an yapabildiğime inanıyorum. Tekli prizi, ikili prizi açıp takmayı öğrendim. Elektrik kontrollerini nasıl yapacağımızı öğrendik." diye konuştu.

Sertifika törenine Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Kenan Kır ve kursiyerler katıldı.