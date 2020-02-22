Bursa'da ev yangını

22.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:02

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında, evdeki 4 kişi dumandan etkilendi.

İlçeye bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesindeki 3 katlı binanın 3. katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binayı duman sarması üzerine dışarı çıkan vatandaşlar, durumu İnegöl İtfaiyesi'ne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen ikisi çocuk 4 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA