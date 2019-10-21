Bursa'da ev yangını

21.10.2019 04:38

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir ev yangında kullanılamaz hale geldi.

Selimiye Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın en alt katında Sima Çelik'in (31) oturduğu dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede alevler tüm daireyi sardı.

Çelik'in bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yarım saatlik müdahalenin ardından söndürdü.

Yangında daire kullanılamaz hale gelirken, Çelik'in evde beslediği köpeği yanarak telef oldu.

Kaynak: AA