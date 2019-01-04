Bursa'da Ev Yangını

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Çamdere Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında Mesut Vardar'a ait evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden Vardar ve komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA