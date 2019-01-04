Bursa'da Ev Yangını

Bursa'da Ev Yangını

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Çamdere Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında Mesut Vardar'a ait evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden Vardar ve komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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