Bursa'da Ev Yangını: 1 Ölü

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki evinde çıkan yangında yatalak olduğu belirtilen kişi yaşamını yitirdi.

Ortaköy Mahallesi'nde 70 yaşındaki Kazım Kabakçı'ya ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine yaşlı adamın eşi Aydanur, oğlu Zühtü ve kızı Elif Kabakçı pencereden atlayarak kurtuldu.

Yatalak olduğu öğrenilen Kazım Kabakçı ise evden çıkamayarak alevlerin arasında kaldı.

Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, Kazım Kabakçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Evden çıkarılan Kabakçı'nın cesedi, İnegöl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA