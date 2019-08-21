Bursa'da esrarengiz ses paniği

Bursa'da esrarengiz ses paniği

Bursa'nın Karacabey ilçesinde patlamaya benzer esrarengiz ses paniğe sebep oldu.

21.08.2019 16:52
Bursa'da esrarengiz ses paniği

Bursa'nın Karacabey ilçesinde patlamaya benzer esrarengiz ses paniğe sebep oldu.


Alınan bilgiye göre, Karacabey sahilinde 15.30 sıralarında duyulan ses paniğe sebep oldu.


Yeniköy'de meydana gelen büyük patlama sesinin jet uçaklarının ses hızını aşmasından dolayı yaşandığı ortaya çıktı. Yetkililer, vatandaşların panik yapmamasını herhangi bir olumsuz olay yaşanmadığını bildirdiler. - BURSA

Kaynak: İHA
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