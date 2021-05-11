Bursa'da eski sevgilisine benzettiğini iddia ettiği genç kızı muştayla yaralayan sanık tahliye edildi
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Bursa'da eski sevgilisine benzettiğini iddia ettiği genç kızı muştayla yaralayan sanık tahliye edildi

Bursa'da eski sevgilisine benzettiğini iddia ettiği genç kızı muştayla yaralayan sanık tahliye edildi
Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel

Bursa'da geçen ay yolda görüp başkasına benzettiğini öne sürdüğü genç kızı muştayla yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa'da geçen ay yolda görüp başkasına benzettiğini öne sürdüğü genç kızı muştayla yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı.

9. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Sedat A. (32), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Olayda yaralanan E.Ö. (18) ve taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Savunmasını yapan sanık, E.Ö'yü tanımadığını ve olayın bir anda gerçekleştiğini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Olay günü Kestel tarafına gitmiştim. Arkadaşım bana müştekiyi göstererek, 'Bu sana kötü şeyler yaşatan kız değil mi?' deyince ben de bana daha önce zor günler yaşatan ve psikolojimin bozulmasına sebep olan eski kız arkadaşım olduğunu düşünerek sinirlendim. Zaten psikolojik tedavi görüyorum. O gün de ilaçlarımı kullanmamıştım. O sinirle arabadan indim, kendimi kaybettim. 'Senin yüzünden ağabeyim öldü' dedim. Nereden elime geçirdiğimi hatırlamadığım muştayla vurdum."

Sedat A, olaydan pişmanlık duyduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

E.Ö. ise olay günü sokakta bulunduğu sırada sanığın kendisine, "Ağabeyimi öldürdün." diyerek saldırdığını dile getirdi.

Ağabeyini öldürmediğini söyleyerek maskesini indirdiğini ifade eden E.Ö, "Adını karakolda öğrendiğim muştayla 4-5 dakika beni darbetti. Bu sırada beni tehdit etti, hakaretlerde bulundu. Bu süreçte etraftan kimse müdahale etmedi. Hatırladığım kadarıyla en son bir şahıs geldi, sanığı tuttu ancak ben o sırada yerdeydim, kendimde değildim. Daha sonra da hastaneye kaldırıldım." diye konuştu.

Tanıkları dinleyen mahkemenin hakimi, sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan E.Ö, sanığın tahliye edilmesinin kendisini üzdüğünü belirterek, "Korkuyorum, dışarı çıkamıyorum. Ben suçsuzken o şu an dışarıda, ben evime kapanmak zorunda kaldım. Sanığın ceza almasını istiyorum." dedi.

Olay

Gürsu ilçesinde 1 Nisan'da evine doğru yürüyen E.Ö, önceden tanımadığı Sedat A'nın saldırısına uğramıştı. Muştayla yüzü ve kafasından yaralanan genç kız hastaneye kaldırılmış, polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı ise tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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