Eski Ortakların Kavgası Kanlı Bitti! GSM Şirketindeki Silahlı Kavga Anbean Kaydedildi
Bursa'da GSM bayisinde alacak verecek meselesi yüzünden eski ortaklar arasında çıkan kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Kavgada yaralanan talihsiz adamın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Bursa'da GSM bayiinde alacak verecek meselesi yüzünden eski ortaklar arasında çıkan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kavgada yaralanan Abdullah Kırmacı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.
ESKİ ORTAKLAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir GSM şirketinin bayisinde eski ortak oldukları öğrenilen taraflar arasında 1 Haziran tarihinde silahlı kavga çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
KAVGADA AĞIR YARALANAN TALİHSİZ ADAM HAYATINI KAYBETTİ
Kavgada ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Abdullah Kırmacı'nın da hayatını kaybettiği öğrenilirken olay anına dair güvenlik kamerası görüntüleri ile vatandaşların kameralarına yansıyan görüntüler ortaya çıktı.
UZUN SÜRE MERDİVENLERDE BOĞUŞTULAR
Güvenlik kamerası görüntülerinde önce iş yerinin içerisinde taraflar arasında başlayan tartışma daha sonra işletmecilerin ofis olarak kullandığı odaya taşınıyor ve zanlı Nedim Vural B. burada tartıştığı eski ortaklarına ateş etmeye başlıyor. Silah seslerini duyan müşteriler ve iş yeri çalışanları dışarı çıkarken taraflar uzun bir süre merdivenlerde boğuşmaya devam ediyor.
9 SÜN SONRA YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Kavgada vücuduna 7 kurşun isabet eden ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdullah Kırmacı da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve olaydan 9 gün sonra hayatını kaybetti.