Bursa'da eski karısını başından vurdu
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Bursa'da eski karısını başından vurdu

Bursa'da eski karısını başından vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da bir kadın boşandığı eşi ile konuşmayı kabul etmediği için tabancayla başından vuruldu.

Bursa'da bir kadın boşandığı eşi ile konuşmayı kabul etmediği için tabancayla başından vuruldu. Kadın ağır yaralanırken, gözaltına alınan eski koca emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Bir çocuk annesi Gülfem Alay (32), alışveriş yaptığı marketin çıkışında, bir süre önce boşandığı eşi İbrahim S.'nin (45) kendisini beklediğini gördü. Alay kaçmaya çalışırken, İbrahim S. ise arkasından takip etti. Alay'ın konuşmak istemediğini söylemesi üzerine sinirlenen İbrahim S., belindeki tabancayı çıkarıp ateş etti. Mermilerin başına ve karnına isabet ettiği Alay, kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli İbrahim S. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alay, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Alay'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, yapılan çalışmanın ardından şüpheliyi, olay yerinin 3 sokak uzağında yakalayıp gözaltına aldı. İbrahim S., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Bursa'da eski karısını başından vurdu
Bursa'da eski karısını başından vurdu
Bursa'da eski karısını başından vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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