Bursa'da eski boksörler derneğinde kumar oynayan 8 kişiye 84 bin lira ceza yazıldı
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Bursa'da eski boksörler derneğinde kumar oynayan 8 kişiye 84 bin lira ceza yazıldı

07.01.2021 05:05 | Son Güncelleme: 07.01.2021 05:08
Bursa'da eski boksörler derneğinde kumar oynayan 8 kişiye 84 bin lira ceza yazıldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, dernek binasında içki içip kumar oynayanlara yönelik baskında 8 şüpheli yakalandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, dernek binasında içki içip kumar oynayanlara yönelik baskında 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Şubesi ile Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gökdere Bulvarı'nda bulunan Eski Boksörler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde içki içilip, kumar oynatıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu dernekte şüphelilerin olduğunu tespit eden ekiplerin ikazına rağmen yaklaşık 2 saat boyunca bekleyen şüpheliler daha sonra kapıyı açtı. Şüphelilerin kamera sistemiyle içeriden dışarıyı gözetledikleri belirlendi.

İçki şişeleri ve kumar malzemeleri ele geçirilen dernekte kumar oynadığı tespit edilen ve aralarında eski milli boksörlerin de bulunduğu Yılmaz U. (55), Mustafa Ç. (64), Oktay K. (38), Murat O. (44), Mehmet B. (62), Taner A. (42), Meliha Ö. (39) ve Vahdettin İ'ye işlem uyguladı.

Şüphelilere, sokağa çıkmaya kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira, kumar oynadıkları için 2 bin 350'şer lira ve derneğe de 40 bin lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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