Bursa'da eşinin tüfekle vurduğu kadın hayatını kaybetti Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir kadın, eşi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir kadın, eşi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Burcun Mahallesi'nde yaşayan Mithat Y. (47), henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Sabriye Y. (40) ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda Mithat Y, evde bulunan av tüfeğiyle eşine ateş etti. Vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Sabriye Y, olay yerinde hayatını kaybetti.

Mithat Y, gözaltına alındı, kadının cesedi ise Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA