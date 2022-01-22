Bursa'da eşini ve kız kardeşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı - Haberler
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Bursa'da eşini ve kız kardeşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Bursa'da eşini ve kız kardeşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
AA / Kadir İnci - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün eşini ve kız kardeşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün eşini ve kız kardeşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Kız kardeşi İrem K'yi ve eşi Mine K'yi bıçakla yaralayıp kaçan Oğuzhan K, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Kadir İnci - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, İnegöl, Bursa, Güncel, Haber

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