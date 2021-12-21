Bursa'da eşini silahla yaraladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi - Haberler
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Bursa'da eşini silahla yaraladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi

Bursa'da eşini silahla yaraladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi
AA / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel

Bursa'da boşanma aşamasında olduğu eşini silahla yaraladığı ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

BURSA (AA) - Bursa'da boşanma aşamasında olduğu eşini silahla yaraladığı ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından dava açılan tutuklu sanık Hayrettin M, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nin (SEGBİS) meşguliyeti nedeniyle duruşmaya katılamadı.

Taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile müşteki Semra M. de salonda hazır bulundu.

Sanık avukatı, müvekkilinin tutuklu bulunduğu sürenin ve olaya ilişkin delillerin toplandığının göz önüne alınarak tahliye edilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi, eksikliklerin giderilmesi ve diğer bazı tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

Nilüfer ilçesinde ağustos ayında yaşanan olayda, boşanma aşamasında olduğu eşi Semra M'yi, silahla yaraladığı iddiasıyla Hayrettin M. (60) gözaltına alınmıştı.

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AA / Mustafa Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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