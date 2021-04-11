Bursa'da eşini önce ölümle tehdit etti, sonra bıçakla saldırdı
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Bursa'da eşini önce ölümle tehdit etti, sonra bıçakla saldırdı

İhlas Haber Ajansı / ERCAN VARDAR - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da eşini önce ölümle tehdit etti, sonra bıçakla saldırdı Kadını bıçak darbesinden montu kurtardı Kades ihbarı sonrası polis ekipleri olay yerine gelip genç kadını koruma altına aldı Bursa'da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan ve darp edilen...

Bursa'da eşini önce ölümle tehdit etti, sonra bıçakla saldırdı

Kadını bıçak darbesinden montu kurtardı

Kades ihbarı sonrası polis ekipleri olay yerine gelip genç kadını koruma altına aldı

BURSA - Bursa'da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan ve darp edilen kadın 'ölmek istemiyorum' diyerek gözyaşı döktü. Kadını bıçak darbelerinden ise üzerindeki montu kurtardı. Kades uygulaması sayesinde birkaç dakika içinde olay yerine gelen polis ekipleri, kadını koruma altına aldılar.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Alemdar Mahallesi Selamet Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, boşanmak üzere olduğu eşi Ahmet M. tarafından uzun süredir tehdit edildiğini ifade eden Sevgüzel M. isimli kadın evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı. O sırada şans eseri montuna isabet eden bıçak darbesi, kadının hayatını kurtardı. Olayın ardından saldırgan koca, yanında getirdiği kesici aletle birlikte kaçtı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kades sistemi ile polise ulaşan kadın için ekipler seferber oldu. Saldırıya uğrayan kadın polis ekiplerince korumaya alındı.

Kendisine bıçakla saldıran ve yumruk atan kocasının daha önce 1 yıl cezaevinde kaldığını ve 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası olduğunu söyleyen gözü yaşlı kadın, eşi tarafından gönderilen ölüm tehditi içeren mesajları gazetecilere gösterdi.

Yaşananlar sonrası eşinden şikayetçi olan kadın polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri ise Ahmet M.'yi yakalama çalışması başlattı.

Bursa'da eşini önce ölümle tehdit etti, sonra bıçakla saldırdı
Bursa'da eşini önce ölümle tehdit etti, sonra bıçakla saldırdı
Bursa'da eşini önce ölümle tehdit etti, sonra bıçakla saldırdı
Bursa'da eşini önce ölümle tehdit etti, sonra bıçakla saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN VARDAR

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