Bursa'da eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli daireyi ateşe verdi (4)

BURSA (DHA) - TUTUKLANDI

Bursa'da tartıştığı eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı vücudunun birçok yerinden bıçaklayarak öldüren Muhammed Rehhal, sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

Esra TÜRKER/BURSA,

Demirören Haber Ajansı / Esra Türker - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet