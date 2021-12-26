Bursa'da eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli daireyi ateşe verdi (4) - Haberler
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Bursa'da eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli daireyi ateşe verdi (4)

Bursa'da eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli daireyi ateşe verdi (4)
Demirören Haber Ajansı / Esra Türker - Haberler | Güncel

TUTUKLANDIBursa'da tartıştığı eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı vücudunun birçok yerinden bıçaklayarak öldüren Muhammed Rehhal, sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

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BURSA (DHA) - TUTUKLANDI

Bursa'da tartıştığı eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı vücudunun birçok yerinden bıçaklayarak öldüren  Muhammed Rehhal, sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

Esra TÜRKER/BURSA,


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