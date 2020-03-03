Bursa'da eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı
Haberler » Güncel » Bursa'da eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı - Haber

Bursa'da eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde dün eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.

03.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 03.03.2020 20:00
Bursa'da eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

'nın merkez ilçesinde dün eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.

Mahallesi'nde eşini bıçakladığını söyleyerek polise teslim olan Hüseyin Hacıoğlu, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Çiftin, dün okuldan çıktıktan sonra Yeşilova Mahallesi'ndeki evlerine giden 11 yaşındaki çocukları, anne Ulviye Hacıoğlu'nu yerde kanlar içinde bulmuş, kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Hüseyin Hacıoğlu ise olay sonrası bir polis karakoluna teslim olmuştu.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler