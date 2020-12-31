Bursa'da eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı
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Bursa'da eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı

31.12.2020 22:47 | Son Güncelleme: 31.12.2020 22:50
Bursa'da eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı.

Arabayatağı Mahallesi 1. Tunç Sokak'taki tek katlı evlerinde Fahri T. ile eşi Selma T. (25) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Selma T. tartışmanın ardından evden çıktığı sırada Fahri T, pompalı tüfekle sokakta eşine doğru 7 el ateş etti.

Selma T. bacağına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Yaraladığı eşinin başında tüfekle bekleyen Fahri T, polislerin geldiğini fark ederek ara sokaklara kaçtı.

Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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