Bursa'da eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın yaşamını yitirdi
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Bursa'da eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın yaşamını yitirdi

Bursa'da eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Bursa'da, eşi tarafından bıçakla yaralandığı öne sürülen kadın, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'da, eşi tarafından bıçakla yaralandığı öne sürülen kadın, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Dün evinde ağır yaralı halde bulunan ve sağlık ekiplerince özel bir hastaneye götürülen Ebru G. (38), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan katil zanlısı Necati G'nin (40) ise Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.

Osmangazi ilçesinde dün, Bahar Mahallesi 6. Yayla Sokak'taki bir evin ikinci katında yaşayan Necati G'nin kanlı giysileriyle dışarı çıktığını görenler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirmişti. Eve gelen sağlık ekipleri, Necati G'nin eşi Ebru G'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanmış halde bulmuştu. Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırılmış, eşi ise gözaltına alınmıştı.

Bursa'da eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın yaşamını yitirdi
Bursa'da eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın yaşamını yitirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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