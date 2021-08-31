Eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın ağır yaralandı

Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Bursa'da, eşi tarafından bıçakla yaralandığı iddia edilen kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Bursa'da, eşi tarafından bıçakla yaralandığı iddia edilen kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi 6. Yayla Sokak'taki bir evin ikinci katında yaşayan Necati G'nin (40) kanlı giysileriyle dışarı çıktığını görenler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Necati G'nin eşi Ebru G'yi (38) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanmış buldu.

Çevredeki özel bir hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli Necati G. ise polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın ağır yaralandı
Eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın ağır yaralandı
Eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın ağır yaralandı
Eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın ağır yaralandı
Eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın ağır yaralandı
Eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın ağır yaralandı
Eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

ESNAF DUVARDAN AKAN SARI SUDAN ŞÜPHELENİNCE KOMŞULARININ ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
ESNAF DUVARDAN AKAN SARI SUDAN ŞÜPHELENİNCE KOMŞULARININ ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
Daha önce minibüste sorun çıkaran maske karşıtı kadın bu kez İETT otobüsünü karıştırdı
Daha önce minibüste sorun çıkaran maske karşıtı kadın bu kez İETT otobüsünü karıştırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Emine Erdoğan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Ezgi Mola Derya Baykal Ferhan Şensoy Seren Serengil
Spor Salih Uçan Burak Elmas Samet Aybaba Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 18:32:37. #1.16#

title