Bursa'da eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın yaralandı
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Bursa'da eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın yaralandı

Bursa'da tartıştığı eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın bacağından yaralandı.

Bursa'da eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın yaralandı
23.08.2020 17:47 | Son Güncelleme: 23.08.2020 18:06

Bursa'da tartıştığı eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın bacağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, eşi S.A. ile tartışan B.A. (20), 1 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak Gaziakdemir Mahallesi 6. Ferah Sokak'taki babasının evine geldi.

Buraya av tüfeğiyle gelen S.A, tartıştığı eşi B.A'yı av tüfeğiyle bacağından vurdu. Daha sonra çocuğunu da yanına alan S.A, 39 OS 989 plakalı otomobiliyle kaçtı.

Durumun bildirmesiyle olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, B.A'yı yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan S.A'yı bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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