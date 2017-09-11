Bursa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyon (EK)



800 KİŞİ SORGULANDI



Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından 600 polisin katılımı ile 35 farklı adrese bu sabah düzenlenen uyuştucu operasyonu tamamlandı. Polis, yaklaşık 4 saat süren operasyonda 120 araç ve 800 kişinin kimilğini sorguladı. Aranan 10 kişinin gözaltına aldığı operasyon kapsamında, ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1 kilo bonzai, 10 gram metamfetamin, ruhsatsız bir tabanca ve bir tüfek ele geçirildi. Benzer operasyonların bundan sonrada devam edeceği duyurudu