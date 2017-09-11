Bursa'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyon
Bursa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyon (EK)800 KİŞİ SORGULANDIBursa Emniyet Müdürlüğü tarafından 600 polisin katılımı ile 35 farklı adrese bu sabah düzenlenen uyuştucu operasyonu tamamlandı.
Bursa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyon (EK)
800 KİŞİ SORGULANDI
Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından 600 polisin katılımı ile 35 farklı adrese bu sabah düzenlenen uyuştucu operasyonu tamamlandı. Polis, yaklaşık 4 saat süren operasyonda 120 araç ve 800 kişinin kimilğini sorguladı. Aranan 10 kişinin gözaltına aldığı operasyon kapsamında, ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1 kilo bonzai, 10 gram metamfetamin, ruhsatsız bir tabanca ve bir tüfek ele geçirildi. Benzer operasyonların bundan sonrada devam edeceği duyurudu