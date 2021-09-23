Bursa'da eş zamanlı tarım ve hayvancılık fuarları 5-9 Ekim'de gerçekleştirilecek - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da eş zamanlı tarım ve hayvancılık fuarları 5-9 Ekim'de gerçekleştirilecek

AA / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Ekonomi
Bursa'da eş zamanlı tarım ve hayvancılık fuarları 5-9 Ekim'de gerçekleştirilecek

"BURTARIM 2021 Bursa 18. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı" ile "Bursa 13. Uluslararası Hayvancılık Ekipmanları Fuarı", 5-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

BURSA (AA) - "BURTARIM 2021 Bursa 18. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı" ile "Bursa 13. Uluslararası Hayvancılık Ekipmanları Fuarı", 5-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde, TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ile Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) iş birliğiyle düzenlenen fuarlar, ulusal ve uluslararası 150'den fazla firmayı bir araya getirecek.

Tarım ve hayvancılığın alanına giren en yeni teknolojilerin sergileneceği fuarlarda, gerçekleştirilecek "Fuar Arena" etkinliğinde, traktör şovları yapılacak.

Çeşitli yarışmaların da düzenleneceği fuarlara, Balkan ülkelerinin tamamından, Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Fas, Tunus Cezayir, Kenya, Uganda, Senegal, Etiyopya ve İran'dan binin üzerinde yabancı iş insanının katılması bekleniyor.

Uluslararası iş birliklerine sahne olması beklenen fuarlar, 9 Ekim saat 17.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarların tarım ve hayvancılık sektörlerinin gelişimi için çok büyük önem taşıdığını belirtti.

Çok sayıda ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini aktaran Ersözlü, şunları kaydetti:

"Tarımsal üretim ve hayvancılığın gelişimine yön veren en yeni teknolojiler, her iki fuara damga vuracak. Traktör ve biçerdöverler, hayvancılık, tarımsal mekanizasyon ve teknolojileri, sulama sistemleri, sera teknolojileri, fidan, tohum, çiçekçilik ekipmanları, hayvansal üretim makineleri ve hayvan sağlığı ekipmanları fuarda sergilenen ürünler arasında başrol oynayacak."

AA / Büşra Nur Yılmaz - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Müge Anlı Oğuzhan Koç Amelia Hamlin
Spor Cristiano Stefan Kuntz Rıza Çalımbay Hamit Altıntop Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursa'da eş zamanlı tarım ve hayvancılık fuarları 5-9 Ekim'de gerçekleştirilecek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 17:28:52. #1.17#