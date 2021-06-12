Son dakika haberleri: BURSA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYONLARLA 15 FİRARİ YAKALANDI
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Son dakika haberleri: BURSA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYONLARLA 15 FİRARİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre BURSA'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve mahkemeler tarafından arama kaydı bulunan kişilere yönelik 250 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 firari gözaltına alındı.

BURSA'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve mahkemeler tarafından arama kaydı bulunan kişilere yönelik 250 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 firari gözaltına alındı. Dolandırıcılık suçundan 51 yıl 3 ay 4 gün hapis cezası ile aranan ve yapılan operasyonla evinin depo kısmında çuvalların arasında gizlenmiş olarak yakalanan M.Y. ekipleri karşısında görünce gülümseyerek, "Perişan olmuşuz zaten yakalanacağımız belliydi? dedi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından 'Türkiye Aranan Şahıslar Uygulaması' kapsamında, sabah saatlerinde geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Farklı adreslerde, 250 polisin katılımıyla yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda 15 firari yakalandı.

Dolandırıcılık suçundan 51 yıl 3 ay 4 gün hapis cezası ile aranan M.Y., hırsızlık suçundan 25 yıl hapis cezası ile aranan A.A., hırsızlık suçundan 17 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan N.B., hırsızlık suçundan 15 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası ile aranan E.K., hırsızlık suçundan 13 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası ile aranan E.G., yağma suçundan 8 yıl hapis cezası ile aranan İ.K., hırsızlık suçundan 7 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan Y.E., kasten öldürme suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası ile aranan H. K., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan S.K., uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan A.O., cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan A.T., hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan E.S.B., nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 1 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan E.M., silahla tehdit suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan C.A., kumar oynamak için yer temin etmek suçundan 10 ay hapis cezası ile aranan Y.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

EVİN DEPOSUNDA ÇUVALLARIN ARASINDA YAKALANDI

Polis ekiplerinin düzenlediği baskında, 51 yıl 3 ay 4 gün hapis cezası ile aranan M.Y., evinin depo kısmında çuvalların arasında gizlenmiş olarak yakalandı. M.Y. ekipleri karşısında görünce gülümseyerek, "Perişan olmuşuz zaten yakalanacağımız belliydi. Eve de gelmeyecektim mecbur geldim sıkıntı var diye.? dedi.

Yakalanan firariler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri: BURSA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYONLARLA 15 FİRARİ YAKALANDI
Son dakika haberleri: BURSA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYONLARLA 15 FİRARİ YAKALANDI
Son dakika haberleri: BURSA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYONLARLA 15 FİRARİ YAKALANDI
Son dakika haberleri: BURSA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYONLARLA 15 FİRARİ YAKALANDI
Son dakika haberleri: BURSA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYONLARLA 15 FİRARİ YAKALANDI
Son dakika haberleri: BURSA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYONLARLA 15 FİRARİ YAKALANDI
Son dakika haberleri: BURSA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYONLARLA 15 FİRARİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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