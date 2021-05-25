BURSA'DA ERKENCİ KİRAZI HASADI; REKOLTEDE YÜZDE 50 DÜŞÜŞ BEKLENİYOR
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BURSA'DA ERKENCİ KİRAZI HASADI; REKOLTEDE YÜZDE 50 DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde erkenci kiraz hasadı sancılı başladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde erkenci kiraz hasadı sancılı başladı. 5 bin dekarlık alanda yetişen kirazın rekoltesinde yüzde 50 oranında düşüş bekleniyor.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ve İsaören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, kiraz hasadını inceledi. Açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, 'İnegöl'de kiraz hasadı başladı. Şuan hasadı yapılan kiraz erkenci kiraz. İnegöl'ümüzde Napolyon gibi çeşitlerde çıkıyor. Bu erkenci kirazlar iç piyasaya gidiyor, diğer kirazlar ihracata gidiyor. Son yıllarda mevsimlerin değişmesi yağmurların tam kiraz hasadına denk gelmesiyle kalite düşüklüğünden dolayı ihracatta düşüklük yaşanmakta. İnegöl'de 5 bin dekar alanda kiraz üretimi yapılmakta. Bu sene sert bir kış geçirdik, şeftali erik ve kirazda çok büyük düşüklükler var. Kirazda %50'in üzerinde rekolte düşüklüğü var. Kiraz kilo basmadığı için maliyeti de yüksek oluyor. Kiraz toplayan kişi güden 70-80 kilo kiraz toplayabilmesi lazım ki para kazandırsın. Ürün olmadığı için toplama limiti de düştü. Bu sebepten dolayı İnegöl'de kiraz üretiminden uzaklaşmakta üreticiler.' dedi.

İsaören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu ise, 'Bu yıl hayırlısı ile erkenci kiraz hasadına başladık. Bu yıl diğer yıllara oranla başkanımızın dediği gibi kışın sert geçmesinden dolayı ürünlerde eksilme söz konusu. Bu sene az zararla kapatmayı düşünüyoruz. Son 2 yıldır meyve üreticisi zor durumda, bankalar ile sıkıntılarımız var, sigorta şirketleri ile sıkıntımız var. Sigorta yaptırıyoruz sigorta şirketleri zararlarımızı karşılamıyor. Sigorta yaptırmıyoruz doğal afetlerde yaşadığımız sıkıntılardan dolayı bankalar ertelemeleri yapmıyor. Büyüklerimizden yardımcı olmalarını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

BURSA'DA ERKENCİ KİRAZI HASADI; REKOLTEDE YÜZDE 50 DÜŞÜŞ BEKLENİYOR
BURSA'DA ERKENCİ KİRAZI HASADI; REKOLTEDE YÜZDE 50 DÜŞÜŞ BEKLENİYOR
BURSA'DA ERKENCİ KİRAZI HASADI; REKOLTEDE YÜZDE 50 DÜŞÜŞ BEKLENİYOR
BURSA'DA ERKENCİ KİRAZI HASADI; REKOLTEDE YÜZDE 50 DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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