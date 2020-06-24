Bursa'da erkek cesedi bulundu
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde erkek cesedi bulundu.
24.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:33
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde erkek cesedi bulundu.
Kurudere mevkisinde bir kişiyi yerde hareketsiz şekilde gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, yapılan incelemeler sonucunda İsmet Çatak'a (72) ait olduğu tespit edildi.
Çatak'ın cesedi incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA