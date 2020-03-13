Bursa'da erik ve bademler çiçek açtı Bursa'da erik ve bademler çiçek açtı Bursa'da çiçek açan erik ve badem ağaçları, muhtelif noktalara dikilen sümbül ve laleler şehre baharı getirdi.

Bursa'da erik ve bademler çiçek açtı

BURSA - Bursa'da çiçek açan erik ve badem ağaçları, muhtelif noktalara dikilen sümbül ve laleler şehre baharı getirdi. Pembenin her tonunun mevcut olduğu ağaç ve bitkiler sayesinde kentin birçok noktası adeta çiçek bahçesine döndü.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle badem ve erik ağaçları çiçek açtı. Mart ayında ağaçların çiçek açması, vatandaşları şaşırttı. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında dikilen binlerce meyve ağacı ve bitki, bambaşka bir atmosfer oluşturdu. Çiçek açan erik ağaçları sayesinde baştan aşağıya pembe renge bezenen park ve caddeler, kavşaklar, fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu. Vatandaşlar, genellikle ovada görülen meyve ağaçlarının Kültürpark, Nilüfer Vadisi, Alman Kanalı, Kükürtlü Caddesi ve çeşitli kavşaklara ayrı bir güzellik kattığını ifade etti.

Kaynak: İHA